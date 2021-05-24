Рейс Вена-Москва облетел лукашенковскую Беларусь над Украиной

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines 24 мая изменила маршрут рейса Вена-Москва (AUA601/OS601), который традиционно пролегал через воздушное пространство Беларуси. Перевозчик принял решение выполнить полет через Украину.

Об этом свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar .

По ее данным, авиалайнер Austrian Airlines приземлился в московском аэропорту Домодедово на 12 минут раньше.

Напомним, Wizz Air перенаправила рейс из Киева в Таллинн в обход Беларуси.

Ранее сообщалось, что латвийская авиакомпания AirBaltic тоже решила не летать над Беларусью.

Также ожидается, что в ближайшие дни правительство Польши запретит полеты над этой страной авиакомпании LOT. // РБК-Украина