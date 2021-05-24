Рейс Вена-Москва облетел лукашенковскую Беларусь над Украиной
Австрийская авиакомпания Austrian Airlines 24 мая изменила маршрут рейса Вена-Москва (AUA601/OS601), который традиционно пролегал через воздушное пространство Беларуси. Перевозчик принял решение выполнить полет через Украину.
Об этом свидетельствуют данные международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar.
По ее данным, авиалайнер Austrian Airlines приземлился в московском аэропорту Домодедово на 12 минут раньше.
Напомним, Wizz Air перенаправила рейс из Киева в Таллинн в обход Беларуси.
Ранее сообщалось, что латвийская авиакомпания AirBaltic тоже решила не летать над Беларусью.
Также ожидается, что в ближайшие дни правительство Польши запретит полеты над этой страной авиакомпании LOT. // РБК-Украина