Російські військові кораблі влаштували чергову провокацію в Чорному морі

У закритому Україною на час проведення стратегічного командно-штабного навчання «Об’єднані зусилля — 2021» районі Чорного моря до українського військового корабля «Горлівка» наблизився корабель РФ, який почав з’ясовувати характер дій українського корабля без дотримання встановлених правил радіообміну.

Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму, передає УНН.

Інцидент мав місце 23 вересня в 00:30.

Відзначається, що в цьому районі спостерігалася діяльність російського десантного корабля «Саратов». Тому українські військові моряки вжили необхідних заходів безпеки.

Після цього, о 10:00 за київським часом в напрямку закритого району почав маневрувати російський прикордонний сторожовий корабель «Смарагд», який пройшов на перетин курсу українського патрульного катера «Слов’янськ». Через високу маневреність даного українського катера типу «Айленд» кораблі розійшлися по кормі на відстані однієї милі.

Відзначається, що російські кораблі «Саратов» і «Смарагд», що базуються в окупованому Криму, продовжили демонстраційне спостереження за українськими військовими, залишаючись поблизу району навчань.

Пізніше з Севастополя в район українських навчань прибув флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер «Москва», демонструючи максимальний рівень загострення ситуації з боку агресора.