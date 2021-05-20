Самолет МАУ Стамбул-Борисполь произвел аварийную посадку в одесском аэропорту

По информации «Думской», в 15:25 экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700, которая говорит об аварии или другой внештатной ситуации на борту.

Борт выполнял пассажирский рейс по маршруту Стамбул — Борисполь, но в небе над Черным морем возникла техническая неисправность.

По информации «Думской», в одном из двигателей «Боинга» произошло резкое падение давления масла. В аэропорту объявлена тревога.

Пресс-служба авиакомпании прокомментировала происшествие в одесском аэропорту:

«Была осуществлена посадка по техническим причинам. Это ситуация, которая является для опытных экипажей МАУ много раз отработанной на тренажерах. Экипаж действовал строго по инструкции и в соответствие с требованиями авиационной безопасности. Посадка осуществлена профессионально при содействии служб аэропорта «Одесса» и прошла без сбоев. Пассажиры полетят в Борисполь дополнительным бортом».