СБУ пришла со следственными действиями на «АрселорМиттал Кривой Рог»
Дело касается налоговых обязательств предприятия.
Служба безопасности Украины возобновила следственные действия на крупнейшем украинском металлургическом комбинате «АрселорМиттал Кривой Рог».
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
В понедельник, 8 февраля, следователи пришли для проверки горно-обогатительного производства, а на 9 февраля был запланирован осмотр территории карьеров предприятия с отбором образцов сырья.
Ранее СБУ уже инспектировала объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического производств, знакомилась с документацией предприятия.
Новый раунд следственных действий связан с делом об уклонении от уплаты налогов и занижении рентных платежей в 2015-2019 годах. Компания считает подобные обвинения необоснованными.
В 2019 году Офис крупных налогоплательщиков после плановой проверки увеличил налоговые обязательства завода на 7,9 млрд гривен. Компания обжаловала полученные решения в Государственной налоговой службе и добилась частичной отмены доначисленных обязательств.
Неотмененные доначисления «АрселорМиттал Кривой Рог» оспаривает в судебном порядке, процесс еще не закончился.
«Поскольку такие налоговые обязательства являются несогласованными, предприятие не может быть привлечено к ответственности за якобы уклонение от их уплаты по ст. 212 Уголовного кодекса Украины», — говорится в заявлении.
Напомним, что из-за отмены доначисления рентной платы «АрселорМиттал» начато уголовное дело против бывшего главы ГНС Сергея Верланова. Он выехал из страны в октябре 2020 года. // LB.ua
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