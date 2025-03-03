Щонайменше троє людей постраждали у автотрощі на Новоірпінській трасі (фото)

За попередньою інформацією, сьогодні близько о 18:00 керманич автомобіля Hyundai не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем МАЗ, Fiat та позашляховиком Toyota Tundra.

Станом на зараз відомо про щонайменше трьох потерпілих – водій та пасажир позашляховика та водій Hyundai. Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості було госпіталізовано до медичних закладів.

Правоохоронці продовжують працювати на місці події, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Поліція Києва