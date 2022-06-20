Скончался литовский и советский актер Регимантас Адомайтис

Актер боролся с раком и перед смертью объявил, что прекращает лечение.

На 86-м году жизни скончался литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис.

Об этом сообщает литовский портал LRT.

Актер боролся с раком и перед смертью объявил, что прекращает лечение.

Регимантас Адомайтис получил звание Народного артиста СССР в 1985 году. За особые заслуги перед литовской культурой актер награжден Командорским Большим крестом ордена «За заслуги перед Литвой», а также Командорским крестом ордена Гедиминаса Великого княжества Литовского, медалью «За независимость Литвы».

Также актер был удостоен Литовской национальной премии в области культуры и искусства.

Среди его известных ролей в кино — Донатас Локис в фильме «Никто не хотел умирать» (1965 год), Каспарас в «Чувствах» (1968), Гирдвайнис в «Чертовой невесте» (1974), Алексей Павлищев в фильме «Из жизни отдыхающих» (1980), Энди Таккер в «Тресте, который лопнул» (1982), Морган в «Мираже» (1983). Получил звание народного артиста СССР в 1985 году. В 1989–1991 годах был народным депутатом СССР.

Соболезнования в связи со смертью актера выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните. // УНИАН