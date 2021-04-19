СМИ сообщают, что нардеп-ресторатор в разгар локдауна устроил вечеринку в столичном отеле

В ночь с 18 на 19 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что депутат ВР Николай Тищенко устроил вечеринку в отеле в Подольском районе. Как только видеоролик попал в руки полиции, на место сразу же направили следственно-оперативную группу.

Напомним, эпидемиологическая ситуация в Киеве уже которую неделю оставляет желать лучшего. Тем не менее, это не помешало Тищенко «закатить тусовку» в самый разгар локдауна, — сообщает Информатор. Видеозапись, которую сделал один из посетителей мероприятия, попала в сеть. Говорят, поводом стал день рождения жены Николая. Справляли его в отеле Fairmont, хотя сам нардеп утверждает, что праздновали они дома.

Сейчас в гостинице находятся сотрудники полиции — они проверяют всю информацию, которая «гуляет» по сети, и проводят следственные действия. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений).

Стоит отметить, что отель Fairmont на Подоле относится к лакшери-сегменту. Стоимость самого дешевого номера — 360 евро, люкса — порядка 12 тысяч евро за ночь. За стандарт просят всего лишь 270 евро за ночь.

Ранее мы рассказывали о том, как в ресторане в центре Винницы устроили «подпольную» дискотеку в карантин — подробности тут.

Также сообщали, что в Киеве за нарушение карантина закрыли четыре ресторана.