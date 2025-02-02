США висунули ультиматум щодо Панамського каналу

Державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно висунув ультиматум щодо зменшення впливу Китаю в зоні Панамського каналу, попередивши про можливі заходи у разі відсутності негайних змін.

Джерело: Держдепартамент США, Reuters, Associated Press

Рубіо заявив, що нинішня ситуація, коли Комуністична партія Китаю зберігає контроль та вплив над Панамським каналом, є прямою загрозою для його функціонування і порушує Договір про постійний нейтралітет каналу.

Рубіо поінформував представників Панами, що “президент США Дональд Трамп схвалив попереднє рішення про те, що нинішнє становище впливу і контролю Комуністичної партії Китаю над районом Панамського каналу становить загрозу як для самого каналу, так і є порушенням Договору про постійний нейтралітет і експлуатацію об’єкта”.

Також держсекретар США дав зрозуміти, що “цей статус-кво неприйнятний”. Рубіо зазначив, що у разі відсутності негайних змін Сполучені Штати “вимагатимуть вжиття заходів, необхідних для захисту своїх прав згідно з Договором”.

“Сполучені Штати не можуть і не дозволять Комуністичній партії Китаю продовжувати ефективний і зростаючий контроль над Панамським каналом”, – написав Рубіо в соцмережі X.

Дослівно Reuters: “Трамп не виключає застосування військової сили над Панамою, що викликає критику як з боку союзників Вашингтона в Латинській Америці, так і з боку його противників. На слуханнях у Сенаті минулого тижня американські чиновники заявили, що через суперечку навколо каналу можуть бути введені штрафи і обмеження на судна під панамським прапором, що заходять в американські порти”.

Крім того, Рубіо наголосив на “важливості спільних зусиль” щодо припинення нелегальної міграційної кризи в півкулі та подякував Муліно за його “підтримку спільної програми репатріації, яка скоротила нелегальну міграцію через Дар’єнський коридор”.

“Ця зустріч знаменує собою важливий крок у пожвавленні стратегічних відносин між Сполученими Штатами і Панамою відповідно до бачення президента Трампа”, – йдеться в пресрелізі Держдепартаменту США.

Довідково: Панамський канал – це штучний водний шлях, що з’єднує Атлантичний та Тихий океани. Його довжина становить близько 80 км, і він є одним із найважливіших морських торговельних маршрутів у світі. Щороку через канал проходить близько 14 тисяч суден, які перевозять понад 300 мільйонів тонн вантажів.

Контроль над каналом був переданий Панамі Сполученими Штатами у 1999 році відповідно до угоди Торріхоса – Картера, підписаної ще в 1977 році. Канал має стратегічне значення для світової торгівлі та національної безпеки США, оскільки забезпечує скорочення транспортних маршрутів і значно прискорює глобальні перевезення.

Передісторія:

Наприкінці січня, президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що не проводитиме переговори зі Сполученими Штатами про право власності на Панамський канал.

У своїй промові на інавгурації Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який “експлуатує Китай”, а також перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку.

Муліно у відповідь на позицію американського президента “повернути” Панамський канал заявив, що ключовий водний шлях залишиться під контролем Панами.

На тлі того, що Трамп звинувачує Панаму в дозволі Китаю втручатися в канал, влада Панами почала перевірку пов’язаної з Китаєм компанії, яка контролює два порти в Панамському каналі.

УП