США визволили з російської в’язниці жінку, яка пожертвувала 50 доларів для України

Росія і США провели ще один обмін ув’язненими в Абу-Дабі на знак триваючого зміцнення довіри між країнами.

Росія звільнила Ксенію Кареліну, громадянку США і Росії, яку минулого року було засуджено до 12 років колонії суворого режиму. Її було визнано в Росії винною у зраді за пожертвування 50 доларів на користь української благодійної організації в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

В обмін на це США звільнили Артура Петрова, громадянина Німеччини та Росії, якого заарештували 2023 року на Кіпрі за запитом США за контрабанду мікроелектроніки.

Як заявив держсекретар США Марко Рубіо, “американка Ксенія Кареліна літає домом у Сполучених Штатах”. За його словами, вона була незаконно затримана Росією понад рік тому, і президент США Трамп отримав своє звільнення.

“Президент США працюватиме над звільненням ВСІХ американців”, – цитує Рубіо Sky News.

Абсурдний вирок Кареліній

Нагадаємо, у серпні 2024 року російський режим засудив до 12 років позбавлення волі Ксенію Кареліну. Прокурори вимагали для Кареліної 15 років позбавлення волі. Її звинуватили в “державній зраді” за донат фонду Razom for Ukraine.

Кареліна перерахувала 51 долар на рахунок фонду, який займається збором коштів для надання гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від російської агресії.

Ксенія Кареліна народилася в РФ, але 2012 року емігрувала до США за програмою Work&Study. У 2021 році вона отримала американське громадянство. До моменту арешту вона проживала в Лос-Анджелесі.

У 2024 році під час приїзду до своєї сім’ї, яка проживає в Єкатеринбурзі, Кареліну затримала ФСБ. Відразу після прибуття в Росію в неї забрали мобільний телефон, на якому виявили згадку про пожертвування 2022 року.