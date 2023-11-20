Столичній громаді повернуто земельну ділянку вартістю понад ₴24 млн.

За позовом Київської міської прокуратури виконано рішення суду та відновлено право територіальної громади міста Києва на земельну ділянку в Оболонському районі міста Києва площею 0,6 га вартістю 24, 2 млн гривень.

Так, рішенням Господарського суду міста Києва залишеним без змін постановою Верховного Суду задоволено позов Київської міської прокуратури в інтересах держави в особі Київської міської ради до товариства про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки, яка розташована на перетині проспекту Героїв Сталінграда та вулиці Приозерної в Оболонському районі міста Києва.

Установлено, що у 2004 році на підставі вказаного договору товариство отримало в оренду на 25 років земельну ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового житлового будинку та ресторану вищої категорії з супутніми спорудами.

Завершити забудову спірної земельної ділянки відповідно до умов договору оренди товариство мало до 30.03.2007 року.

Разом з тим, товариство у порушення умов договору оренди землі та вимог чинного законодавства понад 18 років не приступає до використання земельної ділянки та не тільки не завершило, а навіть не розпочало її забудову.

Завдяки зусиллям Київської міської прокуратури земельну ділянку у примусовому порядку повернуто у комунальну власність територіальної громади міста Києва та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про припинення права оренди товариства на неї.

Київська міська прокуратура