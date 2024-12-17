Трамп програв суд, де хотів скасувати вердикт у справі виплат порноакторці
Адвокати Трампа намагалися скасувати вирок про визнання його винуватості, стверджуючи, що він мав президентський імунітет на момент вчинення своїх дій
У США суд підтвердив обвинувальний вирок обраному президенту США Дональду Трампу у справі про приховування виплат порнозірці Стормі Деніелс. Про це повідомляють CNN та Financial Times.
Однак, на думку судді Хуана Мерчана, докази проти Трампа свідчать, що його дії пов’язані з офіційною поведінкою на посаді президента. Натомість вони стосуються «виключно неофіційної поведінки» і не повинні підпадати під імунітет.
Натомість речник Трампа з перехідного періоду Стівен Ченг заявив у своїй заяві, що рішення Мерчана «є прямим порушенням рішення Верховного суду щодо імунітету та іншої давньої судової практики».
«Юристи Трампа, швидше за все, подадуть апеляцію на рішення Мерчана, одне з кількох потенційних клопотань про звільнення, яке може призвести до затягування справи на місяці чи навіть роки», – пише CNN.
Мерчан ще має прийняти рішення щодо аргументу Трампа про те, що його статус президента був «юридичною перешкодою» для подальшого кримінального провадження, і в результаті справу слід закрити.
Раніше порноактриса Стормі Деніелс заявила, що їй погрожували після інтимного зв’язку з Дональдом Трампом у 2006 році. Стормі Деніелс подала в суд на адвоката Майкла Коена, який представляє інтереси президента США Дональда Трампа.
У березні 2018 року порноактриса Деніелс подала позов проти президента США Дональда Трампа.
ЗМІ писали, що адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен в 2016 році заплатив $130 тисяч порноактрисі Стефані Кліффорд (псевдонім Стормі Деніелс) за її мовчання про можливий сексуальний зв’язок з політиком. // Главком