Трамп програв суд, де хотів скасувати вердикт у справі виплат порноакторці

Адвокати Трампа намагалися скасувати вирок про визнання його винуватості, стверджуючи, що він мав президентський імунітет на момент вчинення своїх дій

У США суд підтвердив обвинувальний вирок обраному президенту США Дональду Трампу у справі про приховування виплат порнозірці Стормі Деніелс. Про це повідомляють CNN та Financial Times.

Адвокати Трампа намагалися скасувати вирок про визнання його винуватості, стверджуючи, що він мав президентський імунітет на момент вчинення своїх дій.

Однак, на думку судді Хуана Мерчана, докази проти Трампа свідчать, що його дії пов’язані з офіційною поведінкою на посаді президента. Натомість вони стосуються «виключно неофіційної поведінки» і не повинні підпадати під імунітет.

Рішення Мерчана відхилило один із кількох шляхів, якими користувалися адвокати Трампа, щоб спробувати скасувати обвинувальний вердикт Трампа Мей за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації. Однак суддя не виніс рішення щодо клопотання адвокатів Трампа про скасування засудження, оскільки Трампа вже обрано президентом.

Натомість речник Трампа з перехідного періоду Стівен Ченг заявив у своїй заяві, що рішення Мерчана «є прямим порушенням рішення Верховного суду щодо імунітету та іншої давньої судової практики».

«Юристи Трампа, швидше за все, подадуть апеляцію на рішення Мерчана, одне з кількох потенційних клопотань про звільнення, яке може призвести до затягування справи на місяці чи навіть роки», – пише CNN.

Мерчан ще має прийняти рішення щодо аргументу Трампа про те, що його статус президента був «юридичною перешкодою» для подальшого кримінального провадження, і в результаті справу слід закрити.

Нагадаємо, акторка фільмів для дорослих Стормі Деніелс (Стефані Кліффорд), яка заявила раніше про статевий зв’язок з Дональдом Трампом, подала проти нього позов до федерального суду в Манхетені через те, що він назвав її заяви «шахрайством». Як повідомляв телеканал CNN, йдеться про висловлювання Трампа у твітері щодо створення фотороботу нападника, який погрожував Кліффорд, якщо вона розповість пікантні деталі.

Раніше порноактриса Стормі Деніелс заявила, що їй погрожували після інтимного зв’язку з Дональдом Трампом у 2006 році. Стормі Деніелс подала в суд на адвоката Майкла Коена, який представляє інтереси президента США Дональда Трампа.

У березні 2018 року порноактриса Деніелс подала позов проти президента США Дональда Трампа.

ЗМІ писали, що адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен в 2016 році заплатив $130 тисяч порноактрисі Стефані Кліффорд (псевдонім Стормі Деніелс) за її мовчання про можливий сексуальний зв’язок з політиком. // Главком