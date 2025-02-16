Трамп скасував обов’язкові щеплення від COVID-19 для учнів і студентів

У п’ятницю, 14 лютого, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про заборону обов’язкової вакцинації проти COVID-19 у федеральних освітніх установах.

Джерело: Білий дім

У п’ятницю, 14 лютого, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про заборону обов’язкової вакцинації проти COVID-19 у федеральних освітніх установах.

Наказ Трампа забороняє використання федеральних коштів для фінансування або субсидування освітніх установ (початкових, середніх шкіл та закладів вищої освіти), якщо вони вимагають від учнів і студентів обов’язкової вакцинації проти COVID-19 для очного навчання.

Міністри освіти та охорони здоров’я і соціальних служб мають розробити вказівки щодо дотримання вимог, а також представити план скасування обов’язкових вимог до вакцинації проти COVID-19. План повинен містити звіт про організації, які не відповідають вимогам, та механізм припинення надання федеральних коштів освітнім установам, що запроваджують обов’язкову вакцинацію.

“Президент Трамп прагне, щоб американські студенти не були змушені вибирати між освітою та медичною свободою”, — йдеться у повідомленні Білого дому.

У перший тиждень свого президентства Дональд Трамп поновив на посадах військовослужбовців, звільнених через відмову від вакцинації проти COVID-19. Їм повністю відновили заробітну плату та пільги. // Букви