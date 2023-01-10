У 9-поверхівці в Броварах вибухнула туристична газова плита

У Броварах, що під Києвом, у 9-поверховому житловому будинку вибухнув туристичний газовий балончик у туристичній плиті. Через вибухову хвилю було пошкоджено вікна і двері квартири, обійшлося без жертв та загорання.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Київській області, передає УНН.

9 січня о 16:40 служба отримала повідомлення про вибух на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку у Броварах на вулиці Симона Петлюри.

На місці рятувальники встановили, що в квартирі вибухнув туристичний газовий балончик, який був у портативній переносній газовій плитці, що була розміщена на електроплиті. У результаті увімкнення електричної напруги відбулось підігрівання балончика та подальший вибух.

Обійшлося без потерпілих та послідуючого горіння, пошкоджено вікна та двері квартири.