У Бангладеші померли двоє українських моряків

Двоє українських моряків, які працювали на суховантажі AP ASTAREA, померли один за одним з невідомих причин. Це сталося, коли судно стояло на якорі в місті Читтагонг на південному сході Бангладешу.



Смерть обох настала в четвер, 30 вересня, пише Fleetmon. 31-річного Костянтина Єрмака, який збирав корабель, знайшли мертвим у його каюті.

Коли другий українець, 60-річний Геннадій Яценко, побачив тіло колеги, у нього почалися проблеми з диханням. Чоловіка на катері госпіталізували в лікарню, проте медики змогли лише констатувати смерть моряка.

Імовірно, у Яценка міг статися серцевий напад. Зазначається, що на тілі молодшого загиблого Єрмака жодних пошкоджень не виявлено. Ані в обох громадян України, ані в інших членів команди не було ознак зараження COVID-19.

Тіла чоловіків направили на розтин, обставини їхньої смерті встановлюються.

Суховантаж AP ASTAREA, який ходить під прапором Маршаллових островів, прибув у Бангладеш з Єгипту 19 вересня. На борту судна був карбамід із Білорусі. Після вивантаження частини добрива в Читтагонгу корабель мав відплисти до міста Монгла, Бангладеш. // Діло