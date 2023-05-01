У Брянській області РФ «пустили под откос» потяг з нафтопродуктами

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив, що сходження поїзда з рейок сталося в результаті підриву залізничного полотна.

В Росії у Брянській області зійшов з рейок потяг з нафтопродуктами і пиломатеріалами.

За даними “Бази”, на перегоні Рассуха-Унеча залізничний потяг з 60 вагонами, навантажений нафтопродуктами і пиломатеріалами, зійшов з рейок через пошкодження полотна. Попередньо, незадовго до сходу поїзда стався підрив залізниці. В даний момент 7-8 вагонів лежать на боці. Сталася пожежа. На місці знаходяться екстрені служби.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив, що сходження складу з рейок сталося в результаті підриву ж/д полотна.

“В Унечському районі на 136 км колій Брянськ-Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій, в результаті чого зійшов з рейок локомотив вантажного складу. Постраждалих немає. В даний час на місці працюють оперативні служби. Рух на даній ділянці дороги призупинено”, – написав він. // УНІАН