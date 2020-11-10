У будинку на Львівщині знайшли мертвими трьох молодих хлопців

У понеділок, 9 листопада, ввечері у Пустомитівському районі Львівської області трьох молодих хлопців знайшли мертвими у приватному будинку.

Про це інформує пресслужба поліції області.

Так, зазначається, що власник будинку, повернувшись додому, виявив у своєму помешканні мертвого 25-річного племінника та двох його друзів – братів віком 17 та 21 рік.

Правоохоронці, які прибули на місце події, не виявили ознак насилля на тілах чоловіків. За попередньою інформацією, всі троє загинули через отруєння газом, який витік із несправної печі.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують обставини події. // Вголос