У Дарницькому районі Києва біля багатоповерхівок загорілися машини

Була загроза поширення вогню на автомобілі поруч.

У Дарницькому районі Києва загорілися машини. Повідомлення про загоряння на вулиці Канальній надійшло о 14:05.

Станом на 14:57 загоряння локалізували. Про це повідомили в ДСНС.

“Попередньо, сталося загорання автомобілів з загрозою розповсюдження на поруч припарковані авто”, – йдеться у повідомленні.

На світлинах видно, що загоряння відбулося поблизу багатоповерхових будинків. // LB.ua