У Дарницькому районі Києва біля багатоповерхівок загорілися машини
Була загроза поширення вогню на автомобілі поруч.
У Дарницькому районі Києва загорілися машини. Повідомлення про загоряння на вулиці Канальній надійшло о 14:05.
Станом на 14:57 загоряння локалізували. Про це повідомили в ДСНС.
“Попередньо, сталося загорання автомобілів з загрозою розповсюдження на поруч припарковані авто”, – йдеться у повідомленні.
На світлинах видно, що загоряння відбулося поблизу багатоповерхових будинків. // LB.uaTweet