У ДБР спростували інформацію про самогубство «дніпровського стрілка» Артемія Рябчука
Інформація щодо самогубства Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі, не відповідає дійсності.
Про це заявили у ДБР, передає УНН.
«Сьогодні в інформаційному полі поширюється чутка щодо самогубства Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі.
Дана інформація повністю не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.
За даними ДБР, підозрюваний перебуває під вартою, його життю і здоров’ю нічого не загрожує.Tweet