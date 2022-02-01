У ДБР спростували інформацію про самогубство «дніпровського стрілка» Артемія Рябчука

Інформація щодо самогубства Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі, не відповідає дійсності.

Про це заявили у ДБР, передає УНН.

«Сьогодні в інформаційному полі поширюється чутка щодо самогубства Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі.

Дана інформація повністю не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, підозрюваний перебуває під вартою, його життю і здоров’ю нічого не загрожує.