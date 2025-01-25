У десятиповерхівці під Києвом стався вибух (фото)
В Ірпені 25 січня стався вибух у багатоповерхівці. Причина з’ясовується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області, ДСНС України.
До місця події одразу було направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.
Вже на місці рятувальники з’ясували, що стався вибух, по зовнішнім ознакам вогню та диму виявлено не було. На щастя обійшлося без травмованих та загиблих.
Як додали у поліції області, внаслідок вибуху житлове приміщення зазнало пошкоджень. Причина вибуху встановлюється.
Наразі на місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції та інші профільні служби.