У десятиповерхівці під Києвом стався вибух (фото)

В Ірпені 25 січня стався вибух у багатоповерхівці. Причина з’ясовується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області, ДСНС України.

До місця події одразу було направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

Вже на місці рятувальники з’ясували, що стався вибух, по зовнішнім ознакам вогню та диму виявлено не було. На щастя обійшлося без травмованих та загиблих.

Як додали у поліції області, внаслідок вибуху житлове приміщення зазнало пошкоджень. Причина вибуху встановлюється.

Наразі на місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції та інші профільні служби.