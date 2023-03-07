У Дніпрі на Луговській чоловік загинув під колесами трамваю
Увечері 6 березня у Дніпрі під колесами трамвая №6 загинула людина.
Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на департамент транспорту міськради Дніпра.
Трагедія сталася на перегоні між зупинками «Парк Кирилівка» та «вулиця Луговська». Трамвай рухався у бік кінцевої «площа Старомостова». За попередньою інформацією, чоловік йшов з боку залізничних колій та потрапив під вагон з боку дверей.
Трамвай №6 тимчасово припиняв рух через слідчі дії. Наразі на місці продовжують працювати правоохоронці, проте рух трамвая відновили.Tweet