У ДТП на Черкащині загинуло двоє осіб, ще двох ушпиталили (фото)

Автопригода сталася на трасі «Київ-Одеса» біля села Краснопілка Уманського району. Від отриманих травм загинули двоє пасажирів, водій та ще одна пасажирка в лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 09:00 години. Поліцейські попередньо встановили, що 62-річний водій Mercedes-benz не впорався з керуванням. Керманич виїхав на зустрічну смугу руху, з’їхав у кювет та перекинувся.

56-річна жінка та 58-річний чоловік загинули на місці аварії. 62-річний водій та 52-річна жінка наразі з травмами госпіталізовані до лікарні. Рятувальники ДСНС здійснили деблокування одного постраждалого та відключили акумуляторну батарею транспортного засобу.

Поліція Умані розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) КК України. Нині на місці дорожньо-транспортної пригоди ще працюють слідчі, які встановлюють повні обставини.

Відділ комунікації поліції Черкаської області