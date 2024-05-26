У ДТП на Черкащині загинули мотоцикліст та його пасажир

Слідчі встановлюють обставини ДТП

На Черкащині в селі Червона Слобода в аварії загинули водій мотоцикла та його пасажир. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Повідомлення про ДТП надійшло 26 травня близько 06:30 години. Попередньо правоохоронці встановили, що водій мотоцикла Honda не обрав безпечної швидкості руху, здійснив виїзд на узбіччя та після зіткнення з деревами допустив падіння мотоцикла.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 25-річний кермувальник та 25-річний пасажир мотоцикла загинули на місці.

За даним фактом слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці розслідують повні обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції Черкаської області