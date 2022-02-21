У ДТП на Донеччині загинули четверо людей (фото)

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу Лимана. За попередніми даними, водій мікроавтобуса Рено зіткнувся з вантажівкою. Аварія забрала життя чотирьох людей, ще троє отримали травми. На місці працює поліція.

Аварія сталася сьогодні, 21 лютого, близько 20.00 на автотрасі між м. Лиман та смт Зарічне.

На місці події працюють співробітники обласного главку поліції, місцеві поліцейські, група реагування патрульної поліції та співробітники ДСНС.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса Рено скоїв наїзд на автомобіль МАН, що стояв на узбіччі з увімкненим аварійним світлом.

Наразі відомо, що в аварії загинуло четверо людей — троє пасажирів та водій мікроавтобуса, ще троє отримали травми.

Причини аварії встановлюються.

Попередня правова кваліфікація — ч.3 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Відділ комунікації поліції Донецької області