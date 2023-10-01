У ДТП на Дубенщині загинули двоє людей (фото)

Повідомлення про автопригоду неподалік села Гранівка колишнього Радивилівського району надійшло до поліції сьогодні, першого жовтня, близько 15:30 від свідків.

Слідчо-оперативна група місцевої поліції та слідчий слідчого управління на місці події встановили, що водій автомобіля «Chevrolet Tacuma», 53-річний житель Київщини, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де врізався в дерево. Від удару транспортний засіб загорівся.

Унаслідок ДТП водій та його 50-річна дружина загинули на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель двох осіб, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за частиною 3 статті 286 КК України.

Поліцейські продовжують працювати на місці події.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області