У ДТП на Франківщині загинуло 5-місячне немовля

Джерело: Поліція Івано-Франківської області у facebook
Дослівно: «Аварія з летальним наслідком, у якій загинула п`ятимісячна дівчинка і травмувалися троє дорослих, сталася на Коломийщині.
7 січня близько 18:50 сталася аварія на перехресті доріг Р-24 «Татарів-Кам’янець-Подільський» і Н-10 «Стрий-Чернівці-Мамалига».
Після зіткнення авто Toyota відкинуло у кювет. На місце події прибули й рятувальники.
Внаслідок аварії загинуло п`ятимісячне немовля з автомобіля Toyota, а також постраждали водій і двоє пасажирів – жінка і літній чоловік.
«57-річний керманич Peugeot Expert не травмувався, в автомобілі перебував сам» – зазначають у поліції.
За інформацією правоохоронців, обоє водіїв були тверезі.