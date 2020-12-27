У ДТП на Хмельниччині загинули двоє людей

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

У селі Томашівка Ярмолинецького району Хмельницької області внаслідок зіткнення автомобілів Audi A6 та ВАЗ 21099 загинуло дві людини.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

“Унаслідок ДТП водій та пасажирка з автомобіля ВАЗ загинули на місці події, та ще двоє людей з цієї ж автівки було травмовано. Водій Audi від госпіталізації відмовився”, – йдеться у повідомленні.

На місці події надзвичайники відімкнули акумуляторні батареї автівок від живлення, аби запобігти загорянню, після чого, освітили місце події та деблокували загиблого водія автомобіля ВАЗ.

Рятувальники змили паливо-мастильні матеріали та уламки пошкоджених машин з проїжджої частини дороги.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. // LB.ua