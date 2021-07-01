У ДТП на Миколаївщині загинули троє людей (фото)

У Миколаївській області на трасі Н-14 Кропивницький-Миколаїв сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті аварії три особи загинули, а ще двох госпіталізували.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

«30 червня поблизу с. Воронцовка Новоодеського району в результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули 3 особи та 2 особи (з них 1 дитина 2016 р.н.) потрапили до лікарні», — йдеться в повідомленні.

У поліції Миколаївської області відзначили, що зіткнулися KIA та Mazda. Від отриманих травм загинули водії та пасажирка Mazda. // slovoidilo.ua