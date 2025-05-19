У ДТП на Полтавщині одна людина загинула та троє травмувалися (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 19 травня близько 07:00 у селі Запсілля Кременчуцького району. Поліція встановлює обставини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Nissan, під керуванням водія 2001 року народження, виїхав за межі дороги та зіткнувся з деревом.

Унаслідок аварії на місці події загинув водій кросовера. Ще троє пасажирів (2000, 2001 та 2002 років народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом обласного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції та СУ ГУНП)