У ДТП на Закапатті загинули водій та малолітня дитина (фото)

У селі Довге Хустського району автомобіль «ВАЗ» зіткнувся з автомобілем «КІА». Внаслідок ДТП водій транспортного засобу «ВАЗ», а також його 7-річний пасажир померли на місці події. Ще троє пасажирів цієї ж автівки з численними травмами госпіталізовані до Іршавської лікарні. За фактом відкрито кримінальне провадження. Слідство у справі триває.

Вчора, 5 серпня, о 21:10, на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими в селі Довге, що неподалік Іршави.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Провівши всі необхідні першочергові слідчі дії попередньо відомо, що водій автомобіля «ВАЗ» — 40-річний місцевий мешканець, раптово виїхав з узбіччя на проїжджу частину дороги, де відбулось зіткнення з іншим автомобілем — «КІА Sportage».

Від отриманих травм 40-річний водій, а також один із його пасажирів — 7-річний хлопчик, померли на місці події. Також у вказаному автомобілі перебувало ще троє пасажирів: хлопці 15 та 18 років, які є мешканцями села Довге та Собатино. Із численними травмами їх госпіталізували до Іршавської міської лікарні.

Водій іншого транспортного засобу – «КІА Sportage», мешканець села Довге, не отримав серйозних тілесних ушкоджень. За кермом, відповідно до результату медосвідчення, він перебував тверезим.

За фактом ДТП слідчі Головного управління поліції області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). У справі буде призначено ряд експертних досліджень. Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області