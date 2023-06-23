У ДТП на Звягельщині постраждали двоє дітей та жінка

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 22 червня на автодорозі Київ-Чоп, поблизу с. Кропивні Звягельського району.

Попередньо, 35-річна жителька обласного центру, керуючи автомобілем «Renault Kangoo», не врахувавши дорожньої обстановки, з’їхала у кювет.

У результаті травми отримали двоє пасажирів, віком 5 та 12 років, та водійка транспортного засобу. Усіх було доставлено до лікарні та надано медичну допомогу.

Слідчі Звягельського райвідділу поліції за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до всіх водіїв: обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації.

Звягельський районний відділ поліції