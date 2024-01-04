У ДТП під Києвом за участю трьох авто одна людина загинула, ще двоє постраждали

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Київській області.

“3 січня о 07:01 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху поблизу с. Горенка, Гостомельської територіальної громади”, – йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце аварії, з’ясували, що відбулась ДТП за участю трьох автомобілів.

“Внаслідок чого постраждали двоє людей та одна особа 1996 року народження загинула”, – додали в ДСНС.

Рятувальники допомогли дістати постраждалих з понівеченого авто та передали постраждалих працівникам екстреної медичної допомоги.