У ДТП під Києвом за участю трьох авто одна людина загинула, ще двоє постраждали
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Київській області.
“3 січня о 07:01 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху поблизу с. Горенка, Гостомельської територіальної громади”, – йдеться в повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце аварії, з’ясували, що відбулась ДТП за участю трьох автомобілів.
“Внаслідок чого постраждали двоє людей та одна особа 1996 року народження загинула”, – додали в ДСНС.
Рятувальники допомогли дістати постраждалих з понівеченого авто та передали постраждалих працівникам екстреної медичної допомоги.