У ДТП в Одеському районі загинув водій легковика (фото)

Автопригода сталася сьогодні, 26 грудня, близько 10-ї години на автодорозі між селами Грибівка та Кароліно-Бугаз.

Поліцейські попередньо встановили, що 65-річний житель Одещини, рухаючись на легковому автомобілі «Toyota RAV4» у бік села Грибівка, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і в’їхав у дерево. На жаль, чоловік загинув. Точну причину смерті встановлюватиме судово-медичний експерт.

На місці події працюють співробітники територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановлюють повні обставини автопригоди, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

Поліцейські закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, не сідати за кермо у хворобливому стані, під дією алкогольних напоїв, наркотичних засобів, сильнодіючих препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції; не користуватися мобільними засобами зв’язку під час руху; перед тим, як вирушати в дорогу, перевіряти справність транспортного засобу; уважно стежити за дорожньою обстановкою.

Одеське районне управління поліції Одещини