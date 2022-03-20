У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Сальдо
У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо – Павла Слободчикова.
Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах, журналіст Денис Казанський у ФБ
Пряма мова джерела: «Подія мала місце вранці 20 березня. Начебто двоє невідомих у чорному одязі розстріляли автомобіль «Мерседес», за кермом якого був Слободчиков, в салоні — його дружина Наталія. Він помер на місці, пасажирку з вогнепальними пораненнями доправлено до лікарні».
Деталі: Журналіст написав, що Слободчиков був убитий у власному автомобілі.
Колишній депутат Херсонської міськради Віталій Богданов повідомив, що автомобіль обстріляли біля будинку Сальдо.
Передісторія:
- Наразі місто окуповане. Російські окупанти хотіли провести у місті «референдум» за так звану «ХНР». Проте місцеві депутати на на екстреному засіданні облради відкинули ідею створення «ХНР».
- У місті також проходять майже кожен день мітинги на підтримку України. Херсонці закликають російських агресорів йти геть із міста і з України.