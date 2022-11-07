У Хмельницькому 63-річна жінк загинула, впавши в шахту ліфта

Подія сталася вчора, 6 листопада, близько 13.30 години по вулиці Лікарняній.

В одній із багатоповерхівок 63-річна жінка впала в шахту ліфта. Від отриманих травм потерпіла загинула.

За даним фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

ГУ Національної поліції в Хмельницькій області