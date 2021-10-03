У Києві 3 жовтня перекрили 13 вулиць (список)
У зв’язку із проведенням щорічного марафону Kyiv Nova Poshta Half Marathon сьогодні обмежать рух низкою центральних вулиць столиці.
Про це повідомляють на сайті КМДА
3 жовтня перекриють рух на вулиці Хрещатик – від Майдану Незалежності до перехрестя з вул. Прорізною, а також із 06:30 до 16:00 за маршрутом:
- вул. Хрещатик, 36 – вул. Хрещатик від перехрестя з вул. Архітектора Городецького у бік Бессарабської площі;
- вул. Велика Васильківська вiд Бессарабської площі до вул. Жилянської;
- вул. Саксаганського від вул. Шота Руставелі до просп. Перемоги;
- просп. Перемоги від вул. Саксаганського до вул. В’ячеслава Чорновола;
- вул. Жилянська від вул. Великої Васильківської до вул. Шота Руставелі;
- вул. Шота Руставелі;
- вул. Рогнідинська;
- вул. Еспланадна від вул. Рогнідинської до вул. Басейної;
- вул. Басейна вiд вул. Еспланадної до вул. Хрещатик;
- Бессарабська площа;
- вул. Прорізна від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської;
- вул. Пушкінська від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Богдана Хмельницького: від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик.