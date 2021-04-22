У Києві на проспекті Лобановського вантажівка на слизькій дорозі ледь не злетіла у прірву (фото)

За попередньою інформацією — вантажний автомобіль рухався в напрямку автовокзалу.

Скоріш за все, водій багатотонного авто на спуску не впорався з керуванням, вантажівку винесло на смугу зустрічного руху, після чого вона знесла відбійник і ледь не з’їхала у прірву.

На щастя, в даній пригоді ніхто з людей не постраждав. Щоб витягти вантажівку, довелось застосовувати спецтехніку. Лише за допомогою поліцейського бронетранспортера вантажне авто витягнули на проїзну частину.

Обставини події з’ясовують правоохоронці. // Вартові еспресо