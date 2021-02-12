У Києві поліція розшукує малолітнього хлопчика (фото)

Дарницьким УП ГУНП у м. Києві встановлюється місцезнаходження малолітнього Халімончука Андрія Вікторовича, 2007 року нарождения.

Зріст 165 см, худий, волосся русяве. Бук одягнутий: куртка сіра з капюшоном, джинси, зелені черевики, при собі мав сірий рюкзак.

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Підліток 10.02.2021 року вийшов з місця навчання за адресою м. Київ , вул. Гмирі, 2-в, та по теперішній час місце його перебування невідоме.
У разі встановлення місцязнаходження малолітнього просимо звернутись на лінію «102» або 0445727102.

Киев Оперативный

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