У Києві пропала неповнолітня дівчина (фото)
Деснянським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Рєзнікова Катерина Іллінішна, 2003 р.н., яка 29.08.2020 пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей № 1 в м. Києві та по теперішній час не повернулася.
ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, худорлявої тіло будови, волосся чорне до плечей.
ОДЯГНЕНА: темні джинси, чорна кофта, чорні кросівки.
При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».Tweet