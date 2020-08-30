У Києві пропала неповнолітня дівчина (фото)

Деснянським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Рєзнікова Катерина Іллінішна, 2003 р.н., яка 29.08.2020 пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей № 1 в м. Києві та по теперішній час не повернулася.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, худорлявої тіло будови, волосся чорне до плечей.

ОДЯГНЕНА: темні джинси, чорна кофта, чорні кросівки.

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

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