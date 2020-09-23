У Києві пропала неповнолітня дівчина (фото)

Дніпровським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Хлюстова Валентина Сергіївна, 2004 р.н., яка 22.09.2020 пішла з місця свого проживання та по теперішній час не повернулась.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 17-18 років, зріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся світле кучеряве.

ОДЯГНЕНА: куртка синього кольору, джинси бірюзового кольору, кросівки синього кольору.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

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