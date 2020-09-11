У Києві пропав малолітній хлопець (фото)

Деснянським УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітній Осипов Роман Анатолійович, 2009 р.н., який 12.08.2020 пішов з місця свого проживання та по теперішній час не повернувся.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 9-10 років, зріст 120 см, худорлявої тілобудови, волосся світле середньої довжини, на обличчі ямочки на правій щоці.

ОДЯГНЕНИЙ: футболка білого кольору, шорти до коліна білого кольору з червоними лампасами. Кросівки синього кольору.

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

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