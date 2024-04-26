У Ковелі водій Seat Altea збив 75-річну пенсіонерку-велосипедистку

Автопригода трапилася учора, 25 квітня, на перехресті вулиць Петра Сагайдачного – Ветеранів. 73-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Seat Altea, збив велосипедистку, 75-річну пенсіонерку, яка рухалась по головній дорозі.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, постраждалу госпіталізували.

Слідчі відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області