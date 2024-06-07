У квартирі в столичній багатоповерхівці стався вибух
7 червня, близько 14:00, до Бучанського управління поліції надійшло повідомлення, що в одному з житлових комплексів села Софіївська Борщагівка на пʼятому поверсі пролунав вибух із подальшим загорянням.
Як попередньо встановили на місці правоохоронці, під час відключення світла, 42-річний власник квартири підключав інверторний акумулятор та стався вибух.
Внаслідок чого потерпілий отримав опіки ніг та рук.
Наразі його оглядають лікарі, та встановлюють ступінь опіків. Потерпілий перебуває в свідомості, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
Шановні громадяни! Поліція Київщини вкотре наголошує: з обережністю експлуатуйте побутові прилади!
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet