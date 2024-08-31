У Києві горить п’ятиповерхівка (фото, відео)

31 серпня у Києві спалахнула пожежа. Вогонь виник на даху п’ятиповерхівки у Солом’янському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА, КМВА, Патрульну поліцію Києва.

У КМДА, своєю чергою, зазначили, що за попередньою інформацією горить дах 5-поверхового будинку на вул. Авіаконструктора Антонова.

На місці працюють всі екстрені служби. Площа пожежі уточнюється. Важливо – дані щодо постраждалих на цю хвилину відсутні.

“Площа пожежі на даху 5-типоверхового житлового будинку в

Солом’янському районі приблизно 700 м.кв”, – додали у КМВА.

За даними КМДА на 14:15, рятувальникам вдалось локалізувати пожежу.

Складнощі руху транспорту

У патрульній поліції Києва додали, що у зв’язку з пожежею житлового будинку, на вулицях Авіаконструктора Антонова та Волинській, рух транспорту ускладнений.

“На місці екстренні служби ліквідовують загоряння. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!” – звернулись до містян правоохоронці.