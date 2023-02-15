У Києві під час пожежі у квартирі загинув чоловік

Рятувальники знайшли непритомного чоловіка під час ліквідації пожежі. Його передали медикам, але, на жаль, лікарям лишилось тільки констатувати смерть.

14 лютого о 21:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у 9-поверховому житловому будинку на вул. Вірменській, 3, що у Дарницькому районі столиці. Передає Інформатор з посиланням на ДСНС Києва.

На місце події негайно прибули вогнеборці 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, бійці встановили, що загоряння сталось на кухні однієї із квартир на 4-му поверсі.

Під час проведення розвідки у коридорі було виявлено непритомного чоловіка, якого передали фахівцям медичної допомоги. Медики провели реанімаційні заходи, проте це результату не дало і медпрацівники констатували смерть.

О 22:33 пожежу локалізовано на площі 8 кв. м та о 22:35 – ліквідовано. На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

Обставини трагічного випадку та причини виникнення пожежі наразі встановлюються правоохоронними органами.