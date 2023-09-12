У Києві під час пожежі в квартирі загинув чоловік

Подія сталась під ранок вівторка, 12 вересня, в Дніпровському районі столиці. Під час пожежі у квартирі загинув чоловік.

12 вересня о 5:10 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 5-поверховому житловому будинку на вул. Мініна, 3. Передає Інформатор з посиланням на ДСНС Києва.

Загоряння сталось у квартирі на 4 поверсі. О 5:59 пожежу було ліквідовано на площі 25 кв. м.

Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Обставини трагічного випадку та причину займання встановлюють правоохоронці.