у києві судитимуть велосипедиста, який травмував пішохода

Порушник збив дівчину на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок наїзду киянка отримала перелом руки. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Подія трапилась наприкінці серпня на вулиці Русанівська набережна. Тоді, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від очевидців про те, що велосипедист наїхав на дівчину, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. За вказаною адресою прибули лікарі «швидкої», патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

На місці події правоохоронці з’ясували, що керманич велосипеда не переконався в безпеці руху та продовжуючи рух, здійснивши наїзд на дівчину, 1995 року народження. Чоловік проігнорував той факт, що водій автомобіля у сусідній смузі зменшив швидкість перед пішохідним переходом з метою надання переваги в русі пішоходам.

Згідно висновку судово-медичної експертизи, потерпіла отримала внаслідок інциденту перелом руки, що є тілесним ушкодженням середньої тяжкості. Разом з тим, судова автотехнічна експертиза встановила, що водій велосипеда мав технічну можливість уникнути наїзду на пішохода шляхом застосування екстреного гальмування. Тобто, дії порушника не відповідали вимогам пункту 18.4 Правил дорожнього руху – якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються у сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

За цим фактом, слідчі Дніпровського управлінні поліції, за процесуального погодження з Дніпровською окружної прокуратурою в м. Києві, повідомили 34-річному велосипедисту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 291 – порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також правил, норм і стандартів виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. За скоєне чоловіку загрожує штраф до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи строком до двох років, або обмеження волі строком до п’яти років, або позбавлення волі строком до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва