У Києві та области на підмерзлих водоймах за тиждень загинуло четверо людей

Поки чоловіки рибалять, а підлітки знімають контент для соцмереж, рятувальникам доводиться пірнати під кригу та бігати вздовж озер з профілактичними бесідами

У Києві та області невпинно зростає сумна статистика нещасних випадків на водоймах. Для декого прогулянки по тонкій кризі закінчуються лише лікарнею, втім, здебільшого лід забирає життя тих, хто нехтує правилами безпеки. Лише за п’ять днів поточного тижня у Київській області загинуло троє чоловіків, ще один – у столиці.

14 лютого ДСНС Київської області у своєму Telegram-каналі повідомили про смертельний випадок у селі Півні Фастівського району. Тіло людини у воді помітили місцеві мешканці та викликали рятувальників, які за допомогою надувного човна та мотузки, дістали потопельника з-під криги. 12 лютого в селі Самгородок Білоцерківського району фахівці ДСНС витягли з води тіло загиблого чоловіка 1949 року народження, який зник ще 4 лютого. А напередодні, 11 лютого, рятувальники отримали повідомлення, що в Обухівському районі людина провалилася під лід, але на місці у воді виявили вже загиблого чоловіка 1960 року народження.

У Дніпровському районі Києва на озері Райдужне 12 лютого потонув чоловік. А двох хлопців на цьому ж місці, але кількома годинами пізніше, вдалося врятувати завдяки тому, що рятувальники випадково опинилися поруч.

“На щастя, саме у цей проміжок часу наші фахівці проводили роз’яснювальну роботу з громадянами щодо безпеки на зимових водоймах і супроводили дітей на берег. Цього тижня на озерах міста сталося одразу декілька прикрих випадків, які спонукали інспекторів районних управлінь провести позапланові профілактичні відпрацювання на тему безпеки на льоду. Так, у мережу потрапило відео, на якому підліток вирішив проїхатися на кризі на озері Біле, що в Оболонському районі міста”, – повідомили у ДСНС Києва.

Тож, поки діти катаються та записують ризиковане відео, а чоловіки намагаються займатися зимовою рибалкою, рятувальникам доводиться відвідувати водойми. Пояснювати правила безпеки та переконувати, що крига при нинішніх морозах вкрай небезпечна, адже холодна погода тримається занадто мало. І напередодні вихідних благають дорослих пояснити це дітям і самим навіть не думати ступати на лід. // Інформатор