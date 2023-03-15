У Києві в ДТП загинув мотоцикліст (фото)

Внаслідок зіткнення мотоцикла з легковим автомобілем, водій двоколісного транспорту помер у кареті швидкої.

Вчора вечері до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Сім’ї Кульженків. На місце події виїхала слідчо-оперативна група столичного главку поліції з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

Попередньо правоохоронці встановили, що 27-річний водій мотоцикла «Кавасакі» рухаючись по проїжджій частині в бік вулиці Полярної зіткнувся з задньою частиною автомобіля «Шкода», який рухався в попутному напрямку та виконував маневр розвороту в дозволеному місці. Внаслідок автопригоди водій двоколісного отримав тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та помер у кареті швидкої медичної допомоги.

За фактом події слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

У рамках кримінального провадження буде призначено ряд відповідних експертиз з метою встановлення обставин та причин цієї автопригоди.

Відділ комунікації поліції Києва