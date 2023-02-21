У Києві в ДТП загинув мотоцикліст (фото)

Не впоравшись з керуванням керманич впав із двоколісного транспорту на проїзну частину дороги та вдарився головою о проїжджаючий у зустрічному напрямку автомобіль. За фактом розпочато кримінальне провадження, поліцейські встановлюють усі обставини.

Сьогодні вранці на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалим по вулиці Академіка Заболотного у Голосіївському районі Києва. На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП главку поліції, патрульні поліцейські та медики.

Встановлено, що рухаючись по проїжджій частині водій мотоцикла «Сузукі» не впорався із керуванням та впав з транспортного засобу. При падінні він вдарився головою о проїжджаючий в зустрічному напрямку автомобіль «Форд» під керуванням 22-річного вінничанина.

Внаслідок аварії мотоцикліст отримав тяжкі травми та помер у медичному закладі. Ним виявився 41-річний киянин.

Слідчі розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває, встановлюються повні обставини автопригоди.

Відділ комунікації поліції Києва