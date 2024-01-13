У Києві в згорівшому сміттєзбірнику виявили тіла двох людей

Під час ліквідації вогню пожежники виявили тіла двох осіб

У ніч на 13 січня у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у сміттєзбірнику. Рятувальники виявили тіла двох людей.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Києві.

«13 січня о 00:14 надійшло повідомлення про пожежу на бульв. Амвросія Бучми», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, займання сталося у сміттєзбірнику на першому поверсі. Загоряння ліквідовано о 00:43.